Владивосток, , 02:47 — REGNUM Два инвестиционных проекта получили статус приоритетных — они получили поддержку губернатора Приморья Олега Кожемяко и краевого инвестиционного совета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

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Государственные преференции в рамках нового краевого закона о поддержке инвестиционных проектов в важных отраслях экономики, получат проекты базы отдыха «Мыс Крутой» в бухте Лазурная и административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком в районе Первой Речки во Владивостоке. Эти проекты станут первыми в Приморье, которые получат господдержку.

«Тех людей, у которых есть финансы, опыт, которые прошли предварительный отбор, мы будем поддерживать, давать им возможность воспользоваться государственными, краевыми ресурсами, чтобы они могли успешно реализовать свои проекты. Это и есть инвестиционная политика — четко и ясно разделять, где мнимые инвесторы, а где те, кто обладают реальными возможностями», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток предполагают получить две тысячи инвестиционных проектов.