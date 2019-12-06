Москва, , 11:00 — REGNUM В 2020 году немецкие банки смогут продавать, приобретать и хранить биткоины и другие цифровые активы, сообщает портал Handelsblatt.

Немецкий Бундестаг собирается принять законы, с помощью которых будет запущена Четвертая директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств. Таким образом, финансовые учреждения смогут предоставлять цифровые активы своим клиентам, поскольку в настоящее время это запрещено для банков и других финансовых учреждений в Германии.

Предыдущая версия законопроекта требовала использования для этих целей стороннего управляющего капиталом или специальные дочерние компании, через которые банки могли бы предоставлять криптовалютные услуги. Если вышеупомянутый законопроект будет принят, то в этом больше не будет необходимости. Кроме того, планируемый закон также позволяет продлить срок подачи заявлений на получение необходимой лицензии на хранение активов в виде криптовалюты.

Это предложение получило поддержку со стороны Ассоциации немецких банков, которая заявила следующее:

«Кредитные организации имеют серьезный опыт в хранении клиентских активов и управлении рисками, склонны защищать инвесторов и всегда находятся под контролем финансового надзора.»

Президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало выступил в ACPR (орган пруденциального надзора — государственный финансовый регулятор), где отметил, что Банк Франции в скором времени начнет проводить «эксперименты» с цифровыми активами. Де Гало обозначил конкретный срок начала «экспериментов» — до конца первого квартала 2020 года. Он также заявил, что благодаря этой инициативе крупные сделки перестанут быть анонимными:

«Для этого могут быть введены пороговые значения по суммам анонимных транзакций, как это уже делается во Франции для расчетов электронными деньгами или наличными».

Если Франция запустит работу с цифровыми активами до первого квартала 2020 года, она может стать первой ведущей страной, создавшей такой прецедент, вероятно, до появления цифрового юаня. Криптосообщество положительно отреагировало на эту новость, отметив, что этот шаг Центрального банка Франции подтверждает жизнеспособность идеи криптовалюты.

По информации нескольких СМИ, в Российской Федерации Центральный банк готовит запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, а Министерство внутренних дел РФ разрабатывает механизм по аресту и конфискации криптовалют. Возможно, эти меры связаны с желанием Банка России выпускать собственную криптовалюту в монопольном порядке. В апреле этого года Центральный Банк заявил, что выпущенные центральными банками разных стран цифровые деньги смогут стать полным эквивалентом наличных, если они окажутся ликвидными и простыми в использовании.

Спасут ли данные инициативы экономику России от перекачивания денежных средств в другие страны и на счета европейских банков, а также помогут ли остановить рост коррупции, уже использующей криптовалюты как способ получения взятки? Сможет ли наше государство, обложенное санкциями со стороны Европы, интегрироваться в европейскую экономику, ориентированную на развитие криптовалют? Как изменится котировка рубля по отношению к евро в 2020 году под влиянием вышеобозначенных инициатив Франции и Германии? Ждем комментарии экспертов.

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