Москва, , 01:37 — REGNUM Объёмы добытого угля в 2019 году не будут уступать прошлогодним показателям и составят не менее 440 млн тонн, при этом половина объёма будет отправлена на экспорт. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в журнале «Энергетическая политика».

Инвестиции в угольную промышленность также будут не меньше 2018 года.

«Ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд рублей», — сообщил Новак.

По его словам, развитие экспортной направленности угольной промышленности будет происходить за счет запуска третьей очереди полностью автоматизированного угольного комплекса «Восточный порт» во Владивостоке. Ещё одним направлением развития транспортной инфраструктуры угольного сектора станет увеличение пропускной способности железных дорог.

Напомним, в середине ноября Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай.

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