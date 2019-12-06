Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 01:30 — REGNUM Новый завод по производству огнестрельного оружия открыл 5 декабря в США крупнейший бразильский производитель Taurus. Об этом сообщает портал G1.

По словам президента компании Салезиу Нуса, новый завод является частью плана стратегического роста компании на международном и внутреннем рынках. Когда расширение присутствия на самом большом рынке в мире в США, поможет в завоевании новых рынков и удовлетворении предполагаемого роста спроса в самой Бразилии.

Новое предприятие, открытое бразильским производителем в американском Бейнбридже, штат Джорджия, позволяет фактически удвоить производственные мощности компании в США и увеличить производство огнестрельного оружия с 400 тыс. до 800 тыс. единиц в год.

Общий объем инвестиций в новый завод достиг $42 млн. В Бейнбридж из Майами также будет перемещён главный офис американского подразделения бразильской оружейной компании.