Милан, Италия, , 00:21 — REGNUM Правительство Италии не поддержит план компании Arcelor Mittal по развитию завода в Таранто, заявил журналистам в четверг, 5 декабря, премьер-министр Джузеппе Конте.

План Arcelor Mittal состоит в нормализации финансовой ситуации на крупнейшем металлургическом предприятии Италии посредством снижения затрат, в том числе, увольнения 4700 сотрудников.

Руководители компании обещали лично Конте, что на предприятии будут работать не менее 10 тысяч человек, теперь эти договоренности в Arcelor Mittal хотят изменить, но правительство Италии не пойдет на это, сказал премьер.

Как сообщалось ранее, работники завода в Таранто намерены ответить на планы своих работодателей забастовкой и митингом. Они настаивают на выполнении Arcelor Mittal своих обещаний.