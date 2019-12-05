Милан, Италия, , 23:45 — REGNUM

Работники завода Arcelor Mittal в итальянском Таранто намерены в ближайшее время провести масштабный митинг в Риме и объявить коллективную забастовку, сообщили представители профсоюза в четверг, 5 декабря.

Так рабочие отреагировали на планы компании о новых увольнениях.

Профсоюзы и власти Италии настаивают на соблюдении Arcelor Mittal прежних договоренностей о продолжении работы завода и сохранении коллектива, руководители предприятия в свою очередь ссылаются на растущие убытки.