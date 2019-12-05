Лондон, , 23:41 — REGNUM Нефть WTI ушла в минус к завершению торговой сессии, несмотря на известия о новых сокращениях добычи стран ОПЕК и России, 5 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту январские фьючерсы WTI подешевели на пять центов (0,09%), до $58,38 за баррель. Дневной максимум марки составлял $59,11 за баррель.

Тем не менее «мировой эталон», марка Brent, продолжает сохранять завоеванные позиции — февральские фьючерсы Brent выросли на 39 центов (0,62%), до $63,39 за баррель.

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