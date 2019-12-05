Милан, Италия, , 23:40 — REGNUM

По настоянию представителей Италии министры финансов стран ЕС на заседании Еврогруппы сделали паузу в обсуждении так называемой реформы «механизма финансовой стабильности ЕС», сообщил журналистам в четверг, 5 декабря, министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери.

Власти Италии намерены добиться, чтобы формулировки текста проекта опровергли обвинения оппозиции, согласно которым реформа, якобы уже официально поддержанная премьер-министром Джузеппе Конте, существенно расширит возможности ЕС по вмешательству в экономическую политику стран с высоким госдолгом.

Ранее эти обвинения оппозиции вызвали скандал в Италии, премьер-министр в парламенте отвечал на вопросы и упреки депутатов, а в самом правительстве, как выяснилось, нет общего мнения о том, должна ли Италия поддержать эту реформу.