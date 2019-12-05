Душанбе, , 23:33 — REGNUM Перевести двустороннюю торговлю на местные валюты договорились Иран и Таджикистан. Об этом СМИ сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан после встречи с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, которая прошла в Тегеране 3 декабря.

Как отметил Ардаканиан, беспрецедентно развиваются экономическое и энергетическое сотрудничество Тегерана и Душанбе. Этому в первую очередь поспособствовали антииранские санкции США, поскольку Иран был вынужден развивать инвестиционное и торговое сотрудничество с соседними странами.

«Может быть, если бы санкций не существовало, мы бы не тратили столько времени и сил на региональные проблемы и соседей», — цитируют его словам СМИ.

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