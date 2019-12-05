Нью-Йорк, США, , 23:21 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит продолжают находиться в «красной зоне», несмотря на начало торгов с роста, 5 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones снизился на 17,07 пункта (0,06%), до 27 666,85 пункта, индекс Nasdaq снизился на 2,47 пункта (0,03%), до 8569,14 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,36 пункта (0,14%), до 3117,12 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря торги на Уолл-стрит стартовали с роста индексов, однако уже через час рынок перешел в «красную зону».

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