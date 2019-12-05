Душанбе, , 23:10 — REGNUM В Таджикистане резко подорожал уголь: с 0,5 до 1 сомони за килограмм (1 сомони равен 6,6 руб. по курсу ЦБ РФ) местный и с 1,3 сомони до 2 сомони — импортированный из Киргизии, сообщают местные СМИ.

По словам начальника управления угольной промышленности министерства промышленности Таджикистана Бахриддина Абдурахимзода, резкий рост цен — дело рук перекупщиков, поскольку подорожание угля не имеет никаких объективных причин.

Представитель таджикистанского минпрома призвал местные власти проконтролировать ситуацию и не допускать необоснованного роста стоимости топлива на местах.

Напомним, что Таджикские власти уже последние несколько лет отчитываются о неизменном росте объёмов добычи угля, который добывается на 11 месторождениях страны. С начала 2019 года на сегодня в Таджикистане произведено 1 млн 942 тысячи тонн угля — на 180 тысяч тонн больше, чем за тот же период 2018 года. В хранилищах находятся 420 тонн угля.

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