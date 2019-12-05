Вена, , 22:58 — REGNUM Предложение России исключить газовый конденсат из квоты для стран ОПЕК+ принято членами картеля, сообщил 5 декабря журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

По словам российского министра, в ОПЕК газовый конденсат при расчёте объёмов добычи нефти не учитывается — только объём самой нефти.

Новак «Будет такая же методика учитываться и для стран «не ОПЕК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Вене начался двухдневный саммит ОПЕК+. Главный вопрос встречи — сокращение объёмов нефтедобычи странами картеля для поддержания выгодного уровня цены на чёрное золото.

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