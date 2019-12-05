Нижний Новгород, , 22:33 — REGNUM В Нижнем Новгороде продают здание бывшего кинотеатра «Спутник», в котором в настоящее время располагается ночной клуб Master Plaza, а также караоке-бар «Феличита». Объявление о продаже опубликовано на портале avito.ru.

Здание расположено в центре Нижнего Новгорода, на улице Горького, рядом с парком Кулибина. Непосредственно рядом со зданием — остановка общественного транспорта. Площадь объекта составляет 2,9 тыс. кв метра. Здание четырёхэтажное, также оборудован подвал.

Цена объекта — 170 млн рублей.

«Табло наружной рекламы, большой пешеходный и автомобильный трафик, узнаваемая архитектура, жемчужина Нижнего Новгорода», — рекламирует здание продавец. также отмечается, что объект обладает большим инвестиционным потенциалом.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на продажу был выставлен недостроенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году отель Ibis с конгресс-холлом. Продавец оценил объект в 415 млн рублей. Отмечалось, что в шаговой доступности от отеля расположены станция метро «Стрелка», футбольный стадион «Нижний Новгород», ФОК, один из крупнейших в городе торговых центров, Волжская набережная.