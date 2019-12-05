Вашингтон, 5 декабря 2019, 22:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил продолжение торговых переговоров с Китаем, 5 декабря передает агентство Reuters.
Трамп заявил, что переговоры «идут хорошо», но не стал комментировать, когда стоит ожидать завершения «первой фазы» торгового соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона не ставит сроков заключения сделки с Китаем.
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