Казань, , 22:05 — REGNUM Участку строящегося Большого казанского кольца (БКК) в Приволжском районе присвоят название «Магистраль 100-летия ТАССР» в честь столетнего юбилея образования Татарии, который будет отмечаться в 2020-м году. Об этом сообщает мэрия Казани.

Магистраль будет расположена на участках дорог от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.

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Напомним, БКК — это новая четырехполосная автодорога, которая будет соответствовать первому классу магистральной улицы общегородского значения. Строительство началось в 2010 году. Сейчас идут работы по возведению участка 800-метрового участка от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, который считается одним из самых сложных на первом этапе. Ввод автодороги в эксплуатацию ожидается в конце августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 100-летию ТАССР, которое будет праздноваться в 2020 году, в Татарии запланировано 75 различных мероприятий, разделённых на четыре раздела, в том числе культурно-просветительский и раздел подарков, то есть объектов, что планируется сдать к празднику.

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