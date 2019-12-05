Токио, , 21:51 — REGNUM Японский парламент ратифицировал торговое соглашение с США. Документ вступает в силу с начала 2020 года и предусматривает отмену пошлин на ввоз в Японию ряда товаров сельскохозяйственного назначения общей суммой около 7 млрд долларов, сообщает 5 декабря Синьхуа.

В ответ США отменят пошлины на ряд японских промышленных товаров, однако их список не включает наиболее важные и болезненные для японской стороны статьи экспорта, как автомобили и запчасти, и по этой причине ряд СМИ и представители оппозиционных кругов считают подписанное соглашение «неравноценным и неравноправным».

Отмечается, что по кругу проблем, связанным с автопромом, между сторонами пройдут отдельные, дополнительные консультации. Но порядок их проведения, как и сроки, пока неизвестны ввиду того, что соответствующая позиция до сих пор не изложена президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что предварительное соглашение Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ было подписано 25 сентября в Нью-Йорке.