Сарапул, Удмуртия, , 21:50 — REGNUM «Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ») модернизировал и организовал выпуск новых моделей встраиваемых электродвигателей для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности. Проект запущен с участием займа Фонда развития промышленности, сообщили ИА REGNUM в Фонде.

Стоимость проекта составляет 144 млн рублей, льготный займ в размере 70 млн рублей был получен от ФРП по федерально-региональной программе ФРП «Комплектующие изделия». Ещё 30 млн рублей выделил Удмуртский фонд развития предпринимательства.

В частности, предприятие начало выпуск четырёх типов встраиваемых электродвигателей во взрывозащищенном корпусе с датчиком термоограничения. После выхода производства на полную мощность планируется выпускать около 16 тыс. двигателей ежегодно.

При этом в настоящее время такое оборудование поставляется из Китая, Германии и Белоруссии, что составляет 70% рынка. Запуск производства в Сарапуле снизит долю импорта на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре проект СЭГЗ по локализации первого в России производства отечественных лифтовых лебёдок признан одним из лучших инвестиционных проектов в области диверсификации на всероссийском конкурсе «Авиастроитель года». Общий объём инвестиций в реализацию проекта составил 512 млн рублей, из которых половина предоставлена по линии российского Фонда развития промышленности по льготной процентной ставке. За 7 месяцев 2019 года объёмы продаж гражданской продукции завода увеличились на 41,1% по сравнению с показателями 2018 года.