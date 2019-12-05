Пекин, 5 декабря 2019, 21:47 — REGNUM Одним из центров распространения технологии блокчейн, используемой создателями криптовалют, в Китае становится островная южная провинция Хайнань, сообщает 5 декабря Синьхуа со ссылкой на материалы пресс-конференции, проведенной в провинциальном административном центре Хайкоу.
Возможности данной технологии, как сообщается, будут использованы при подготовке специалистов разного профиля, в технологических проектах, а также при осуществлении социальных инвестиций. Создаваемый специальный фонд объёмом в 1 млрд юаней (около 142 млн долларов) будет направлен на инвестиции в компании, занятой в сфере распространения блокчейна, а также в здравоохранении, торговле и туризме.