Ижевск, , 21:37 — REGNUM Администрация Ижевска объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по объектам наружного освещения города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Концессионное соглашение планируется заключить на 15 лет, минимальная плата муниципалитета составит 2,603 млрд рублей.

Концессионер по условиям соглашения должен обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, которое является объектом концессии. Также он обязуется осуществлять деятельность по освещению территории обслуживания путем использования (эксплуатации) объектов имущества по соглашению.

В пользование концессионер получит нежилое здание, проходную, 27 столбов освещения и технологически связанное с этими объектами движимое имущество. Концессионер должен ежегодно выплачивать муниципалитету 100 тыс. рублей.

Заявки от потенциальных концессионеров принимаются с 5 декабря 2019 года до 21 января 2020 года. Подписание концессионного соглашения после всех процедур намечено на 14 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке концессионного соглашения на 15 лет в рамках повышения энергоэффективности власти Удмуртии заявили в начале июля 2018 года. Зампред правительства республики Александр Свинин отмечал, что концессионные соглашения — это один из наиболее привлекательных способов достижения этой цели.

Позднее руководитель направления МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Руслан Рахимов представил проект модернизации системы уличного освещения Ижевска. По его словам, планируемая 15-летняя концессия предполагает объем инвестиций в размере 753 млн рублей. Вложения позволят заменить 30 тыс. светильников на светодиодные, экономия затрат на электроэнергию при этом составит около 40%. Также планируется заменить 230 км воздушных линий электропередач с неизолированного провода на изолированный, обновить 2,5 тыс. опор, начать реализацию проекта по переносу кабелей ВОЛС под землю.

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