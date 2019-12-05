Санкт-Петербург, 5 декабря 2019, 21:26 — REGNUM Между Мурманском и Шпицбергеном может появиться авиасообщение. Об этом на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.
Он отметил, что российские туристы пока добираются до Шпицбергена только через Норвегию.
На данный момент попасть на Шпицберген проще всего через норвежсике города Тромсе или Осло. Из Москвы летают чартеры ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь», но они обеспечивают в основном перевозку сотрудников и грузов к месту работы.
Как сообщало ИА REGNUM, туризм в российской части Арктики стремительно развивается. К примеру, национальный парк «Русская Арктика», в состав которого входит Земля Франца-Иосифа, в минувшем сезоне посетило рекордное число туристов — 1306 человек, из них 262 — россияне.