Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Между Мурманском и Шпицбергеном может появиться авиасообщение. Об этом на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

«Есть заинтересованность в чартерных рейсах на Шпицберген», — цитирует Корнеева ТАСС.

Он отметил, что российские туристы пока добираются до Шпицбергена только через Норвегию.

«Для увеличения количества российских и иностранных туристов и обеспечения российского присутствия на территории необходимо решить ряд инфраструктурных и транспортных вопросов: в частности, требуется реконструкция причальных стенок в поселках Баренцбург и Пирамида, что позволит увеличить пассажиропоток и повысить доступность объектов туристского показа данных населенных пунктов. И организация чартерных (регулярных) перевозок в формате еженедельных полетов с февраля по сентябрь из Мурманска до Лонгйира», — добавил Корнеев.

На данный момент попасть на Шпицберген проще всего через норвежсике города Тромсе или Осло. Из Москвы летают чартеры ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь», но они обеспечивают в основном перевозку сотрудников и грузов к месту работы.

Как сообщало ИА REGNUM, туризм в российской части Арктики стремительно развивается. К примеру, национальный парк «Русская Арктика», в состав которого входит Земля Франца-Иосифа, в минувшем сезоне посетило рекордное число туристов — 1306 человек, из них 262 — россияне.