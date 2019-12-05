Сочи, Краснодарский край, , 21:18 — REGNUM В течение полугода российская, китайская и монгольская стороны должны договориться по маршруту планируемого газопровода, сообщил 5 декабря журналистам вице-премьер России Алексей Гордеев.

Гордеев «В течение полугода все рассчитать и выдать предложения руководству страны».

Газпром занимается техническим и экономическим обоснованием строительства этого объекта.

Напомним, 3 декабря премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух объявил о начале проекта по строительству газопровода, который пройдёт в Китай из России через монгольскую территорию.

5 декабря в Сочи прошла встреча Ухнагийна Хурэлсуха с российским президентом Владимиром Путиным.

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