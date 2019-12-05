Москва, , 20:49 — REGNUM Предугадать решение стран-членов ОПЕК+ по вопросу продления сокращения добычи нефти пока невозможно, однако дальнейшие снижение нефтедобычи не в интересах стран-участниц альянса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу стран-нефтеэкспортеров увеличить сокращение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Сегодня страны альянса уже работают в условиях совместного сокращения добычи на 1,2 млн баррелей, если решение будет принято, то сокращение составить 1,7 млн рублей.

«Участники альянса понимают, что при дальнейшем сокращении добычи больше всех выигрывают США, которые наращивают добычу и рассчитывают на увеличение своей доли рынка. Дальнейшее сокращение угрожает интересам всех игроков ОПЕК+, в том числе и России», — заявил Деев.

По его словам, от роста нефтяных котировок может выиграть Саудовская Аравия.

«Но в первом полугодии 2020 года прогнозируется переизбыток нефти, поэтому ценовой эффект будет кратковременным», — уверен Деев.