Саратов, , 20:40 — REGNUM В Саратовской области сложно решается одна из важнейших задач по укомплектованию врачами и средним медицинским персоналом подразделений, оказывающих помощь в амбулаторных условиях. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе заседания Ассоциации законодателей Поволжья, сообщили ИА REGNUM в полпредстве.

Также Комаров подчеркнул, что в медицинской сфере остаётся ещё одна острая и актуальная проблема — это необходимость совершенствования системы оказания помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях.

При этом полпред отметил, что регион системно подходит к реализации нацпроектов, а усилия губернатора Валерия Радаева и его команды направлены на решение проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина ещё в июне текущего года Саратовская область упоминалась как регион, где существуют проблемы с лекарственным обеспечением граждан.

Однако вопрос также остаётся актуальным. В конце ноября стало известно, что 56-летний инвалид третьей группы с диагнозом «ишемическая болезнь сердца» с июня не получал жизненно необходимых лекарственных препаратов в связи с их отсутствием на складе. Только после вынесения прокурором представления в адрес саратовского минздрава нарушения устранены.