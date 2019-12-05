Саратов, , 20:27 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2019 года в Приволжском федеральном округе статус обманутых дольщиков имеют более 40 тыс. человек, заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Решение проблем участников долевого строительства стало главной темой совещания Ассоциации законодателей ПФО, которое прошло в Саратове, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Комаров отметил, что в настоящее время на федеральным уровне принимаются важные решения для этой категории граждан. Так, понятие «проблемный объект» теперь закреплено законодательно, людям не нужно подавать дополнительные документы для попадания в реестр обманутых дольщиков. Автоматически все, заключившие договоры с застройщиком проблемного объекта, могут восстановить свои права.

Кроме того, регионы ПФО теперь активно работают с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он привел в пример положительный опыт Саратовской области, которая сможет получить до 4,5 млрд рублей и в течение трех лет с привлечением средств федерального Фонда решить проблемы более 2,2 тыс. пострадавших граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2017—2018 годах было достроено 20 домов, жильё получили более 2000 человек. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 домов. В реестре проблемных остаётся ещё 46 объектов.

На встрече с обманутыми дольщиками региона спикер Госдумы Вячеслав Володин в сентябре 2019 года говорил, что с помощью госкорпорации ДОМ. РФ планируется завершить 30 домов на 27 площадках.