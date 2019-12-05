Владимир, , 20:18 — REGNUM В бюджеты 28 муниципальных образований Владимирской области направили 5,5 млн рублей на благоустройство и развитие инфраструктуры. Как сообщила пресс-служба областной администрации, почти столько же средств ранее собрали местные жители для своих населённых пунктов.

От 16 тысяч рублей до 1,5 миллиона получат Андреевское сельское поселение Александровского района, Паустовское сельское поселение Вязниковского района, Куприяновское сельское поселение Гороховецкого района, Гусь-Хрустальный район, Камешковский район, Ивановское сельское поселение Ковровского района, Кольчугинский район и город Кольчугино, Денятинское сельское поселение Меленковского района, Дмитриевогорское сельское поселение Меленковского района, Ковардицкое сельское поселение Муромского района, Нагорное сельское поселение Петушинского района, Малышевское сельское поселение Селивановского района, Собинский район, Селецкое сельское поселение Суздальского района, Красносельское сельское поселение Юрьев-Польского района и Симское сельское поселение.

На областные средства в муниципалитетах будут благоустраивать парки и кладбища, ремонтировать колодцы, мостить тротуары, ремонтировать дороги и обустраивать контейнерные площадки для мусора.