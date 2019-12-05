Бишкек, , 20:17 — REGNUM Расходы республиканского бюджета Киргизии в ноябре 2019 года составили 11 млрд 956,2 млн сомов (10 млрд 988 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег на выплату зарплат работникам бюджетных организаций потрачено 2 млрд 401,7 млн сомов (2 млрд 207 млн рублей), на пособия по социальной помощи населению — 819,8 млн сомов (753 млн рублей), на пособия по соцобеспечению — 7,9 млн сомов (7 млн рублей).

Кроме того, на использование товаров и услуг выделено 739,7 млн сомов (около 680 млн рублей), на приобретение товаров и услуг — чуть больше 90 млн сомов (около 83 млн рублей), на оплату за коммунальные услуги — 51 млн сомов (около 47 млн рублей),

Самые большие расходы республиканского бюджета Киргизии в ноябре пришлись на обслуживание государственного долга — 3 млрд 319,2 млн сомов (3,05 млрд рублей).