Бишкек, , 20:10 — REGNUM Модернизация аэропорта «Манас» является важным компонентом развития туризма в Киргизии. Об этом первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил сегодня, 5 декабря, на церемонии открытия новой стерильной зоны в главной воздушной гавани республики, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, открытие новой стерильной зоны осуществляется в рамках реализации в Киргизии политики «пятой степени свободы воздуха».

«Применение «пятой степени свободы воздуха» даст возможность увеличить количество рейсов, как прямых, так и транзитных, нарастить пассажиропоток и расширить маршрутную сеть. Это создаст благоприятные условия для развития туристического потенциала страны», — подчеркнул он.