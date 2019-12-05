Тегеран, , 20:00 — REGNUM Кредит в размере пяти миллиардов долларов попросили иранские власти у России, сообщает 5 декабря ISNA.

По словам иранского министра энергетики Резы Ардаканияна, деньги нужны Тегерану для постройки электростанции «Сирик» в провинции Хормозган и для реконструкции электростанции «Рамин» в городе Ахвазе.

Планируют иранцы и создание ГЭС «Готванд». Кроме того, кредит планируется потратить на электрификацию железной дороги между городами Гармсар и Инче Бурун, а также на строительство железной дороги из города Захедана в Бирджанд.

Ардаканиян «Проекты включают также строительство более тысячи вагонов для метро».

Напомним, в конце ноября в Минэнерго РФ сообщили, что Тегеран запросил у Москвы кредит в размере двух миллиардов долларов. Но поскольку Тегеран и раньше просил о кредите, теперь ему будет выделено пять миллиардов долларов.

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