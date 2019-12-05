Ашхабад, , 19:26 — REGNUM Туркменские дипломаты провели переговоры с региональным директором Всемирного банка Лилией Бурунчук, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркмении.

Представитель Всемирного банка заявила о том, что эта международная финансовая организация готова принять участие в разработке программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

Также в рамках встречи подписано соглашение между Всемирным банком и исполнительным комитетом Международного фонда по спасению Арала по дополнительному финансированию проекта модернизации гидрометеорологических служб в Туркестанском регионе.