Вена, , 19:22 — REGNUM Страны ОПЕК и Россия договорились об углублении сокращений добычи нефти в предстоящем году, 5 декабря передаёт агентство Reuters.

О вероятном сокращении добычи ОПЕК+ ещё на 500 тыс. баррелей в сутки заявил министр энергетики России Александр Новак после встречи с коллегой из Саудовской Аравии в Вене.

Встреча самого картеля ОПЕК в Вене ещё не стартовала. Существующие сокращения добычи стран ОПЕК+ для поддержания мировых цен на нефть составляют 1,2 млн баррелей в сутки.

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