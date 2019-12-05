Тамбов, , 19:15 — REGNUM В Тамбовской области благодаря цифровизации малых закупок удалось повысить их прозрачность и сэкономить 2 млн рублей бюджетных средств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. К этому виду закупок привлечено более 300 поставщиков, более половины которых — местные.

Конференция «Малые закупки. Электронный формат в действии» Tambov.gov.ru

Более 400 представителей государственных и муниципальных заказчиков области, региональных производителей и поставщиков сегодня приняли участие в конференции «Малые закупки. Электронный формат в действии», которая прошла в администрации Тамбовской области.

Работу конференции открыл первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он отметил, что в соответствии с решениями президента Владимира Путина принят курс на повышение прозрачности автоматизации деятельности муниципальных и государственных заказчиков, а также участников закупок. Тамбовская область строго придерживается этого курса, и с 1 января 2019 года все конкурентные закупочные процедуры на региональном уровне осуществляются публично и только в электронной форме.

Исключение до недавнего времени составляли так называемые малые закупки, но с июня 2019 года, по поручению губернатора Александра Никитина, комитет государственного заказа Тамбовской области на платформе региональной информационной системы в сфере закупок развернул «Магазин малых закупок». Это единое информационное пространство взаимодействия заказчиков и поставщиков, где настроены маршруты электронного документооборота.

Олег Иванов подчеркнул, что «магазин» доступен всем участникам процесса бесплатно.

«С удовлетворением хочу отметить, что интеграции магазина малых закупок с порталом поставщиков города Москвы способствует расширение межрегиональных связей между поставщиками. Принятие на региональном уровне мер по переводу малых закупок в электронную форму преследовало, в первую очередь, цель совершенствование централизованной системы контрактных отношений и оптимизации бюджетных процессов», — подчеркнул Олег Иванов.

По его словам, «очевидное преимущество» для региона заключается в том, что повышается прозрачность и обеспечивается открытость закупочных процедур. Заказчикам предоставляется широкий выбор продукции «надлежащего качества надежных поставщиков». Что касается поставщиков, то они могут расширить рынок сбыта услуг, товаров или работ.

Такой подход позволил зарегистрировать в «Магазине малых закупок» и на портале поставщиков более 1 тыс. региональных и муниципальных заказчиков. К участию в малых закупках привлечено более 300 поставщиков, больше половины из которых являются хозяйствующими субъектами Тамбовской области. Всего заключено договоров на сумму 45 млн рублей. При этом удалось сэкономить более 2 млн рублей бюджетных средств.

«Это хороший инструмент, который позволяет администрации Тамбовской области более тщательно анализировать ситуацию с малыми закупками. Уже наработан определенный опыт, который мы хотим передать тем, кто только приступает к работе в магазине малых закупок», — поделился председатель комитета госзаказа области Владимир Громов.

Напомним, малые закупки — это закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика, максимальная стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.