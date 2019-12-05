Нью-Йорк, США, , 19:14 — REGNUM Торги на Уолл-стрит начались в «зелёной зоне», однако уже через час после открытия рынка все основные индексы ушли в минус, 5 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones снизился на 33,59 пункта (0,12%) до 27 616,19 пункта, индекс Nasdaq снизился на 7,35 пункта (0,09%) до 8559,32 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,56 пункта (0,05%) до 3111,20 пункта.

Фондовый рынок США находится под давлением торговой войны с Китаем. Уже 15 декабря в США могут вступить в силу новые пошлины на китайские товары.

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