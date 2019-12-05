Ашхабад, , 19:09 — REGNUM Младенческая смертность в Туркмении снизилась с 70 на тысячу живорождений в 1990 году до 43 на тысячу живорождений в 2016 году, пишет «Turkmen.news» со ссылкой на данные, содержащиеся в проекте Национальной стратегии охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Туркмении на 2020 — 2030 годы.

Также в документе указано, что смертность среди туркменских детей в возрасте младше пяти лет за последние 28 лет снизилась с 70 до 45,8 на тысячу живорождений.

Несмотря на значительный прогресс, этот показатель по-прежнему остаётся самым высоким в Туркестане.

Так, по информации Детского фонда ООН, в 2018 году среднемировой показатель смертности детей в возрасте до пяти лет составил 38,6 на тысячу живорождений.

Среди государств Туркестанского региона самый низкий показатель зафиксирован в Казахстане — 9,9 на тысячу живорождений. Затем следуют Киргизия — 18,9 на тысячу живорождений, Узбекистан — 21,4 на тысячу живорождений и Таджикистан — 34,8 на тысячу живорождений.

Одной из основных причин высокой младенческой и детской смертности в Туркмении издание называет крайне низкие расходы государства на здравоохранение — лишь 1,1% ВВП страны.