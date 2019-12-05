Москва, , 18:48 — REGNUM Россельхознадзор отменяет ранее введённые ограничения на ввоз в Россию продукции с четырёх белорусских предприятий. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба российского ведомства.

Как сообщается, уже с 6 декабря могут быть возобновлены поставки в Россию сыра производства ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и ОАО «Рогачёвский МКК», готовой продукции из мяса птицы СПК «Агрокомбинат «Снов» и говядины ОАО «Минский мясокомбинат».

Отмечается, что решение об этом принято по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Иваном Смильгинем, а также «на основании полученных материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений и гарантий белорусской стороны».

Напомним, накануне Россельхознадзор снял ограничения на поставки в Россию молочной продукции 32 белорусских предприятий. Масштабное возобновление поставок белорусской продукции происходит в преддверии встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться 7 декабря в Сочи.