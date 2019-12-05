Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге продан в частные руки комплекс зданий бывшего лицея постройки 1916 года, расположенный на набережной реки Мойки, д. 26. Объект удалось реализовать на аукционе почти за полмиллиарда рублей. Этот лот стал самым дорогим и крупным по площади объектом, проданным в Петербурге за последние девять лет.

Река Мойка летом Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс зданий находится в так называемом «золотом треугольнике» — самом престижном месте центра Петербурга — в 300 метрах от Невского проспекта и 400 метрах от Невы, в непосредственной близости от Дворцовой пощади.

Объект был выставлен на торги АО «Российский аукционный дом» (РАД) по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

«Начальная цена торгов составляла 399 млн 660 тыс. рублей. По результатам аукциона цена продажи выросла на 62 млн рублей и составила 461 млн 660 тыс. рублей. В борьбе за приобретение объекта приняли участие пять претендентов. Победителем стало АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (АО «ОЭВРЗ»)», — сообщили в комитете.

Комплекс из трех зданий общей площадью 4,1 тыс. кв. м с земельным участком площадью 2,4 тыс. кв. м может быть приспособлен под объект гостиничной инфраструктуры.

Важно то, что он не является памятником архитектуры, что дает инвесторы широкие возможности для редевелопмента территории и приспособления зданий под современные нужды.

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