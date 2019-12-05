Москва, , 18:03 — REGNUM Самозанятые граждане, которые устраиваются работать в такси, повышают опасность дорожного движения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) на пленарном заседании нижней палаты парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«У нас уже на рынке такси стали работать самозанятые. И вот всплеск аварийности в Москве это, в том числе, последствия того, что у нас самозанятые граждане в нарушение режима труда и отдыха работают в этой сфере. А агрегаторы по федеральным каналам рекламируют: стань самозанятым и приходи работать в такси», — заявил Нилов.

По его словам, нововведения в части льготного режима для самозанятых граждан не должны распространяться на все отрасли оказания услуг — в частности, на такси.

«Такси вообще должно быть выведено из этой сферы», — уверен Нилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о расширении территории применения специального налогового режима для самозанятых граждан. Так, с 1 января 2020 года новые нормы распространяться ещё на 19 регионов РФ. Это, в основном, регионы-доноры, а также субъекты РФ, на территории которых расположены города-миллионники.

Сегодня льготный режим для самозанятых действует в качестве эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии. Граждане могут зарегистрироваться онлайн и платить налоги с дохода по льготным ставкам. Так, налог с дохода ща оказание услуг физлицам составляет 4%, а юрлицам — 6%.

Правительство в свою очередь уже анонсировало расширение режима самозанятых на все регионы РФ при положительных результатах эксперимента по итогам 2019 года.

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