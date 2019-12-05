Москва, , 17:15 — REGNUM Стоимость литра бензина в России за период с 25 ноября по 2 декабря в среднем не изменилась и уже третью неделю сохраняется на уровне 44,67 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Средняя цена на дизельное топливо тем временем продолжила расти и увеличилась ещё на 10 копеек — до 47,47 за литр.

По состоянию на 2 декабря, согласно данным Росстата, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,75 рубля, марки АИ-98 — 51,73 рубля.

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