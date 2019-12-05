5 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Торговля между Катаром и Россией демонстрирует кратный рост. Однако богатейшая страна в мире заинтересована не только в торговле с РФ, но и в российских инвестициях. О причинах этого рассказал глава Катарского агентства поощрения инвестиций (IPAQ) Шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

Георгий Балаков, , 22:46 — REGNUM Экономические отношения России и Катара демонстрируют стремительный рост. Только в 2018 году товарооборот между странами вырос на 243,7%. О дальнейших перспективах экономического сотрудничества и о том, почему даже такая богатая страна, как Катар, заинтересована в инвестициях, корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Катарского агентства поощрения инвестиций (IPAQ) шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

Катар Jaafar Alnasser

Почему такое богатое государство, как Катар, заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций?

Руководство Катара разработало программу экономического развития «Национальная концепция развития Катара до 2030 года» (QNV2030), целью которой является создание условий для устойчивого развития страны, что могло бы обеспечить стабильные источники дохода для населения поколение за поколением. Мы стремимся к более диверсифицированной и продуктивной экономике, смещению от нефтегазовой к наукоёмкой экономике, при этом сохраняя нашу национальную идентичность. Мы ищем возможности для перераспределения ресурсов в производственные секторы, повышения роли частного сектора в экономике, а также увеличения производственных возможностей. Катар нацелен не только на привлечение инвестиций в страну, но и на приглашение компаний, обладающих знаниями и экспертизой, что позволит продолжить процесс создания в Катаре базы для высококвалифицированных специалистов, чей талант может найти здесь достойное применение. Катар также играет серьёзную роль в глобальных производственных цепочках и торговых потоках, и важно, чтобы эти возможности были доступны для инвесторов.

Какие секторы Катар считает приоритетными с точки зрения привлечения инвестиций?

Катар заинтересован в привлечении инвестиций во все секторы. В Агентстве инвестиционного развития (IPAQ), мы посредством партнерских инвестиционных платформ помогаем привлекать инвестиции в различные секторы экономики, такие как логистика, производство, перспективные технологии, химические продукты, финансовые услуги, профессиональные услуги, страхование, образование, туризм и недвижимость. Мы также работаем над тем, чтобы привлекать компании, участвующие во всех этапах производственных цепочек. Кроме того, мы заинтересованы в продвижении общественных и частных партнёрств; поддерживаем компании, которые стремятся рассматривать Катар как базу для работы с африканскими и азиатскими рынками, используя нашу обширную сеть соглашений о свободной торговле по всему миру.

Доха Larry Johnson

Какой объем инвестиций Катар хотел бы привлечь в ближайшие 5 лет?

Для Катара важно не количество, а достижение цели по диверсификации экономики для устойчивого будущего. Хотя это требует привлечения иностранных инвестиций, но не менее важным фактором является экосистема таких инвестиций, которая обеспечит диверсифицированную и продуктивную экономику. Катар стремится перенаправить ресурсы в производственные секторы, увеличить роль частного сектора в экономике и повысить производственные возможности. В то же время мы стремимся увеличить долю высококвалифицированных рабочих, выровнять долю ненефтяных и газовых отраслей в ВВП и сохранить национальную идентичность.

Есть ли у вас определённые планы, касательно проектов с российскими компаниями?

Катар гордится количеством российско-катарских совместных предприятий, которые уже существуют — сегодня порядка 50 российских компаний работают в Катаре; количеством соглашений, подписанных в области спорта, гражданской авиации и образования, а также различных программ культурного обмена. 2018 стал Годом культуры России и Катара, во время которого были реализованы кросс-культурные программы в области моды, музыки, визуальных и перформативных искусств. Это является доказательством не только растущего делового потенциала, который Катар предлагает российским компаниям, но и нашей крепкой дружбы и двусторонних отношений. Мы приглашаем к сотрудничеству еще больше российских компаний и уверены, что наше взаимодействие будет взаимовыгодным, продуктивным и надежным.

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