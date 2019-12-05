Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM Несмотря на сравнительно небольшие показатели по итогам внедрения налога на самозанятых в Москве, эксперимент распространяется на другие российские регионы. Так, Ростовская область с 1 января 2020 года включается в налоговый эксперимент. По мнению главы Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи, «тех, для кого важен легальный статус, будет не так много», сообщает ИА REGNUM.

«Официально наверху эксперимент по самозанятым признан удавшимся. Хотя цифры скромные, весьма. Количество зарегистрированных самозанятых — 260 тыс. человек, в том числе в Москве — 151 тыс. Это почти в пять раз меньше суммарного числа неформально занятых в пилотных регионах (1,17 млн человек)», — говорит комментатор.

По его словам, налоговый режим, который будет введён на Дону, положительно повлияет на индивидуальных предпринимателей, которые подходят под его требования.

«Если ИП не имеет наемных сотрудников, получает доход не более 2,4 млн в год и не занимается перепродажей товаров и некоторыми другими видами деятельности, он может перейти на новый режим. При этом экс-ИП автоматически освобождается от обязательной уплаты страховых взносов, что сэкономит ему порядка 36 тыс. рублей в год. У налога на профессиональный доход есть и другие преимущества — упрощенный порядок регистрации, отсутствие отчетности, не нужно покупать онлайн кассу — все операции достаточно отобразить в специальном приложении для смартфона или в личном кабинете на специальном сайте», — отметил Хуруджи.

На вопрос, выйдут ли ростовчане из тени, собеседник ИА REGNUM ответил:

«Здесь надо понимать, зачем им выходить. Если они начинают что-то отдавать, то они должны рассчитывать и что-то получить. На получение чего именно вследствие начала уплаты этого сбора они могут рассчитывать? Я полагаю, что тех, для кого просто важен легальный статус, будет не так много. По крайней мере, в пилотном режиме. Чтобы легализовать тех, кто сейчас работает в серой зоне, потребуется серьезная разъяснительная работа и, вероятно, еще некие «плюшки» от государства», — заключил Александр Хуруджи.

ИА REGNUM напоминает, что Госдума РФ приняла закон о внедрении налога на самозанятых ещё в 19 регионах России. В числе субъектов, включённых в список пилотных, — Ростовская область.