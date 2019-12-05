Вена, , 17:01 — REGNUM Страны ОПЕК+ намерены принять решение об увеличении сокращения добычи, 5 декабря передает агентство Reuters.

По информации нескольких источников агентства, картель производителей нефти и его союзники рассматривают увеличение сокращения с текущих 1,2 млн баррелей в сутки до 1,6 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ ввели ограничения добычи в 2017 году для поддержки нефтяных цен и намерены продолжить сокращения в 2020 году.

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