Москва, , 17:00 — REGNUM Введение режима самозанятых в регионах РФ приводит к тому, что с рынка труда уйдут профессионалы. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ) в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Этот закон о дебилизации общества. С этой самой трибуны звучала цифра — 30 млн людей, которые не работают и не платят никаких налогов. 30 млн людей плюс 4 млн безработных — 34 млн — это половина всего населения трудоспособного возраста», — заявил Арефьев.

По его словам, сегодня и так идет массовое увольнение учителей и врачей.

«Мы выгоняем из сферы производства людей в сферу вот этих самых самозанятых. Чем занимаются эти самозанятые? Таксисты, продавцы, няни. Значит, даже если человек владеет компьютером и работает в социальных сетях — это тот же самый землекоп, но только с компьютером, потому что он ничего не изобретет. И вот эти люди, которые раньше работали учеными, учителями, врачами, работали на токарных станках с числовым программным управлением, они скоро потеряют свои навыки и перестанут быть квалифицированными специалистами. Эти люди уже не изобретут космический корабль. Они не изобретут космическую энергетику. Они не изобретут пороха. Это будут люди, которые занимаются случайными заработками и не смогут работать в высоких технологиях», — отметил Арефьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о введении налогового режима для самозанятых граждан еще на 19 регионов РФ с 1 января 2020 года.

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