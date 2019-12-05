Москва, , 16:55 — REGNUM Законопроект, который упорядочивает размещение объектов строительства, рекреации, туризма, спорта и отдыха в лесах принят сегодня, 5 декабря, в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы РФ.

В настоящее время лесное законодательство, регулирующее использование лесов для рекреационной деятельности, в том числе строительства капитальных объектов, носит фрагментарный характер. На данный момент не исключаются ситуации, при которых на территории лесов осуществляется, к примеру, коттеджная застройка.

«Законопроект упорядочивает порядок размещения в лесах объектов строительства в зависимости от того, являются они капитальными или некапитальными. Кроме того, он предлагает ряд жестких ограничений, которые будут препятствовать чрезмерной застройке таких участков лесов, одновременно позволяя повысить инвестиционную привлекательность «рекреационной» аренды лесных участков и соответственно улучшить качество отдыха россиян», — отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

В первую очередь, согласно проекту закона, объекты для отдыха, туризма или занятий спортом могут занимать не более 20% от общей площади предоставленного в аренду лесного участка — то есть застроить его полностью никто не разрешит. Это требование будет обеспечиваться в рамках как государственной, так и муниципальной экспертизы проектов освоения лесов.

Законопроект предполагает сразу несколько степеней контроля. Обязательным пунктом будет являться проведение общественного обсуждения лесохозяйственных регламентов до их утверждения высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.

Рослесхоз в свою очередь будет обязан контролировать как прошедшие общественное обсуждение лесохозяйственные регламенты, так и лесные планы субъектов Российской Федерации, если в них включены положения, определяющие зоны освоения лесов, где допускается рекреационная деятельность и предусматривается возведение капитальных строений.

Более того, законопроект вводит прямой запрет на перевод участков, которые планируется предоставить для размещения рекреационных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, так же, как и проведение на таких участках сплошных рубок деревьев. То есть, недобросовестному арендатору не позволят ни вырубить полностью участок, ни вывести свой участок из подотчетных Рослесхозу территорий.

Предусмотренное Лесным кодексом Российской Федерации право граждан на свободное пребывание в лесах проект закона оставляет неизменным.

Законопроект поддержан профильными комитетами Государственной думы РФ, в том числе комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, комитетом по аграрным вопросам и комитетом по экологии и охране окружающей среды, а также Государственно-правовым управлением президента Российской Федерации.

Замечания, высказанные участниками заседания, будут учтены при подготовке к его рассмотрению Государственной думой РФ во втором чтении. В частности, планируется уточнить механизм учета результатов общественного обсуждения, перечень рекреационных и инфраструктурных объектов, предусмотреть особые ограничения для таких объектов на землях ООПТ, а также подробнее прописать механизм, предупреждающий возможность создания изгородей, которые могут стать препятствием для доступа людей в лес.

Напомним, что проект федерального закона разработан Минприроды России в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № Пр-1355 и от 20 октября 2015 г. № Пр-2163.