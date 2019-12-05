Москва, , 16:41 — REGNUM Необходимо создать институт, который бы отвечал за сделки с недвижимостью и переоформление прав собственности на жильё. Об этом 5 ноября заявил заместитель руководителя департамента городского имущества столицы Иван Щербаков на круглом столе в Московской городской думе.

«Ключевое, что мы видим в рамках этого обсуждения, — необходимость создания института, который бы нес ответственность за проверку законности перехода права до его свершения. Будь то институт нотариусов, институт риелторов или другой. Институт должен быть обеспечен деньгами за свою ответственность», — отметил Щербаков.

Таким образом удастся возмещать стоимость жилья обманутым гражданам. Жертвы «чёрных риелторов» будут защищены от угрозы оказаться без жилья и денег.

«Чтобы все пострадавшие были уверены, что получат денежные средства и не окажутся на улице без денег и без своих квартир», — заявил Щербаков.

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