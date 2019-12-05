Москва, , 16:45 — REGNUM Расширение применения специального налогового режима для самозанятых граждан на еще 19 регионов с 1 января 2020 года станет стимулирующим фактором для экономики РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия») в ходе обсуждения соответствующего законопроекта в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Он (закон) несет стимулирующий фактор. Он дает возможность субъектам создать конкурентную среду, улучшить деловую активность. Он дает возможность бизнесу получить хорошего, прозрачного партнера. Он дает возможность людям выйти из тени», — подчеркнул Фаррахов.

Кроме того, по его словам, благодаря таким нововведениям граждане приобретают возможность получить прозрачную услугу, с которой в последующем можно будет оформить налоговый вычет.

«Этот проект федерального закона, который мы расширяем на субъекты, отвечает основным принципам, которые просил наш бизнес: это удаленное взаимодействие с государством, никакой бюрократии, максимальная простота в регистрации и фиксированная ставка», — отметил Фаррахов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о распространении льготного режима для самозанятых граждан на 19 регионов РФ с 1 января 2020 года.

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