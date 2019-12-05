Пермь, , 16:26 — REGNUM В Пермском крае мост планируют открыть к 2022 году, а отставание от графика строители намереваются нагнать в течение 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Губернатор Максим Решетников на совещании по реализации концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую и подходов к нему отметил, что вопросов к подрядчику много, а темпы строительства не устраивают.

По словам директора по строительству проектов в Пермском крае АО «Стройтрансгаз» Алексея Романова, отставание вызвано большим объемом подготовительных работ, в частности корректировкой проектно-сметной документации, и нагнать отставание станет возможным в течение 2020 года. Ускорить темпы строительства планируют за счет выбора субподрядчиков на строительство дорожной части и реконструкцию путепроводов.

Планируется, что строительство нового моста и подходов к нему завершится к 2022 году. Напомним, новый мост станет «близнецом» существующего и возводится в 18 м от действующего моста. В 2019 году на строительство моста выделяется 4,9 млрд рублей, в том числе 3,7 млрд — из федерального бюджета.

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