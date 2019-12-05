Калуга, , 16:25 — REGNUM 4 декабря экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, принимал на своей территории журналистов центральных и региональных СМИ. Гости смогли своими глазами и в деталях увидеть, как проходят процессы сортировки мусора на уникальном для России предприятии.

Экотехнопарк «Калуга» Экотехнопарк «Калуга»

Годовая мощность «Калуги» — 1,8 млн тонн, а мощность каждого из двух сортировочных комплексов — 500 000 тонн в год. Две линии могут обрабатывать 80 тонн мусора в час, сообщается в материалах компании — оператора проекта.

Въехать на территорию экотехнопарка у случайного грузовика не выйдет: шлагбаум пропустит машину только после того, как система сверит данные и найдет номер автомобиля в базе данных, управляемой из центрального офиса эксплуатирующей компании в Москве. На все мусоровозы установлена система ГЛОНАСС, дающая возможность следить за их перемещениями. Машины проходят визуальный и радиационный контроль, и только после этого их допускают на территорию экотехнопарка.

Процесс переработки стартует в кабине предварительной сортировки. Сначала два сотрудника отбирают электронный лом. Мусор проходит дальше, и еще два человека отбирают крупногабаритный мусор, который может помешать работе оборудования. Оставшиеся посты предназначены для сортировки стекла: белого, зеленого и коричневого. В автоматическом режиме оставшийся мусор измельчают, отделяют органику, при помощи магнитов отбирается черный металл, а цветной — индукционными токами. Для сортировки картона и пластика работают оптические сепараторы. Все нужные материалы определяются с помощью инфракрасных датчиков.

«Датчики передают команду компьютеру, компьютер определяет, где лежит пластик, и дает команду специальным воздушным форсункам сделать выстрел, этот пластик подлетает и перелетает во вторую камеру, после чего поступает уже на контроль качества, — рассказал замруководителя «Меркатор холдинг» Алексей Черепанов.На вторичную переработку уходит до четверти мусора. — Органику (до 20% отходов) переработают в инертный грунт, а оставшееся — неутилизируемые компоненты — разместят на специально подготовленных участках общей площадью 26 га».

«Специализированный каток-уплотнитель Tana весом 45 тонн будет уплотнять отходы, и они будут достигать очень высокой плотности, что позволяет избежать образования воздушных коридоров и свалочного газа», — объяснил гендиректор компании-инвестора ООО «Профземресурс» Олег Панкратов.

По словам специалиста, после этого отходы будут пересыпаться грунтом, что позволит полностью их изолировать и обеспечить отсутствие влияния на окружающую среду. В таком виде они не привлекут внимание птиц и грызунов. Площадки для неутилизируемых отходов максимально защищены: песок, глина, несколько видов геосинтетических материалов, таких как бентонитовые маты и геосинтетическая мембрана. Мат из бентонитовой глины по своим защитным свойствам равносилен метровому слою глины. Любой разрыв на таком мате затягивается самостоятельно. Геосинтетическая мембрана толщиной 2 мм это очень твердый и полностью водонепроницаемый материал. Все это нужно для того, чтобы талые и дождевые воды никаким образом не попали в почву. По системе дренажных труб вода отправляется на многоуровневую фильтрацию. За состоянием грунтовых вод следят через 15 скважин, три из которых размещены в 7 км от завода.

«Каждая из скважин оборудуется на свой водоносный горизонт, — пояснил гендиректор ООО «Тингидис» Леонид Томс. — Сейчас мы с вами изучаем скважину, которая оборудована на самый глубокий, каменноугольный водоносный горизонт, она глубиной 65 метров, и вот сейчас мы достаем гидрогеологический датчик. Подобные датчики установлены в каждой гидрогеологической скважине, и они фиксируют температуру, уровень и минерализацию подземных вод».

Показания с датчиков автоматически уходят в центр управления. В случае любой нестандартной ситуации система тут же выдаст необходимые сигналы и инструкции. Качество фильтрации воды демонстрируют в пожарном пруду на объекте: туда запустили карпов и толстолобиков, которые живут только в чистой воде. Еще на стадии строительства экотехнопарк «Калуга» дал региону рабочие места с высокой заработной платой, и сейчас его персонал состоит из местных жителей.

«На сегодняшний день мы уже привлекли больше 150 человек, в основном это все местное население, — констатировал генеральный директор ГУП «Экотехпром» Андрей Чиркин. — Мы стараемся из Москвы людей привозить по минимуму, это только связано с обучением и наладкой оборудования. Дальше мы планируем, что все люди будут местные».

В Калуге уже все готово для приема мусора — получена лицензия и другие необходимые документы, предприятие включено в государственный реестр объектов размещения отходов. Предприятие может принять отходы прямо сейчас. Но запустят экотехнопарк в первом квартале следующего года, чтобы за это время завершить подготовку персонала.