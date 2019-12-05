Москва, , 16:22 — REGNUM Оформлять переход права собственности на недвижимость следует только при наличии сертификата сопровождающего лица — профессионального риелтора. Об этом 5 декабря заявил депутат Московской городской думы Валерий Головченко (фракция «Моя Москва») на заседании круглого стола в законодательном собрании столицы.

Депутат отметил, что Мосгордума может выступить с инициативой об изменении федерального законодательства таким образом, чтобы документы о купле-продаже не регистрировались без участия сопровождающего лица.

«Чтобы регистрирующий орган не брал в работу документы по купле-продаже без сертификата сопровождающего лица. Как сейчас, я не смогу у нотариуса ничего сделать без справки, подтверждающей мою дееспособность. Это снимет все вопросы», — сказал Головченко.

Однако с этим мнением не согласилась организатор круглого стола, депутат Елена Николаева (фракция «Моя Москва»).

«Если мы уйдем в эту крайность, то стоимость услуг риелторов существенно вырастет, даже если будет сделка между родственниками», — сказала Николаева.

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