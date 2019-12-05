Москва, 5 декабря 2019, 16:14 — REGNUM Для того чтобы подтолкнуть экономический рост России, политика правительства РФ должна быть прямо противоположна той, которая проводится властями страны в настоящее время, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, призвавшего подтолкнуть экономический рост РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в интервью российским телеканалам Медведев признался, что экономический рост РФ пока не такой, как нужно. При этом глава правительства заверил, что он уже провел на эту тему целый ряд мероприятий, советовался с экспертами, с бизнесом. По его словам, в первую очередь надо снизить административные барьеры.
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