Москва, , 16:14 — REGNUM Для того чтобы подтолкнуть экономический рост России, политика правительства РФ должна быть прямо противоположна той, которая проводится властями страны в настоящее время, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, призвавшего подтолкнуть экономический рост РФ.

«Нужно снижать налоги на малый бизнес, на самозанятых, на промышленность и повышать налоговое обложение экспортёров сырья и естественных монополий, — сказал Жуковский. — Кроме того, надо не повышать пенсионный возраст, а вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, от которой власти пока отказываются. Малоимущих же от НДФЛ надо вообще освободить. Такая практика принята и в Китае, и в Америке, и в США, и в Канаде, и в Германии. Во всём цивилизованном мире прогрессивная шкала НДФЛ. У нас же она по большому счёту плоская, и можно даже сказать, что отрицательная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в интервью российским телеканалам Медведев признался, что экономический рост РФ пока не такой, как нужно. При этом глава правительства заверил, что он уже провел на эту тему целый ряд мероприятий, советовался с экспертами, с бизнесом. По его словам, в первую очередь надо снизить административные барьеры.

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