Санкт-Петербург, 5 декабря 2019, 16:14 — REGNUM В решении проблемы с высоким износом коммунальных сетей Нарьян-Мару не справиться без помощи федерации. Об этом на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге завил мэр столицы Ненецккого АО Олег Белак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В своем докладе мэр Нарьян-Мара отметил, что для округа наиболее актуальной является проблема ветхого жилья: на 65% городской жилой фонд состоит из деревянных двухэтажных строений, Построенных в 50−70-е годы. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в Ненецком округе выше, чем в среднем по России: 6,1% против 2,4%. В городе Нарьян-Маре этот показатель достигает 9,9%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря износ сетей стал причиной крупной аварии на нарьян-марском водопроводе — сначала водоснабжение было отключено примерно у половины жителей города. Затем из-за сложности ситуации от водоснабжения был отключён полностью весь город, в котором проживает около 25 тыс. человек.