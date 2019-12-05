Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM В решении проблемы с высоким износом коммунальных сетей Нарьян-Мару не справиться без помощи федерации. Об этом на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге завил мэр столицы Ненецккого АО Олег Белак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем докладе мэр Нарьян-Мара отметил, что для округа наиболее актуальной является проблема ветхого жилья: на 65% городской жилой фонд состоит из деревянных двухэтажных строений, Построенных в 50−70-е годы. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в Ненецком округе выше, чем в среднем по России: 6,1% против 2,4%. В городе Нарьян-Маре этот показатель достигает 9,9%.

«Расселение ветхих и аварийных домов в Нарьян-Маре идет неплохими темпами: за последние пять лет квартиры в новых благоустроенных домах получили около 600 семей. Но дальнейшая реализация этой важной для города государственной программы упирается в проблему высоко износа коммунальной инфраструктуры. Коммунальные сети созданы более 40 лет назад, и масштабной модернизации с тех пор не проводилось. Морально и физически устарело и оборудование, и сети. Так, общий износ котельных составляет 63%, сетей водоснабжения — 82%, канализационных сетей — 65%, — сказал в своем выступлении Олег Белак. — Для масштабной модернизации необходимо более 1 млрд рублей. Городу за Полярным кругом с небольшой численностью населения не приходится рассчитывать на коммерческие инвестиции. Полагаю, что эта проблема касается многих городов, расположенных в Арктической зоне, и без участия федерального центра ее решить практически невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря износ сетей стал причиной крупной аварии на нарьян-марском водопроводе — сначала водоснабжение было отключено примерно у половины жителей города. Затем из-за сложности ситуации от водоснабжения был отключён полностью весь город, в котором проживает около 25 тыс. человек.