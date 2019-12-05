Москва, , 16:12 — REGNUM Слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о необходимости подтолкнуть экономический рост не вызывают никакого доверия, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую реплику главы правительства РФ.

«Всё выступление Медведева было похоже на сеанс массового гипноза и развешивания лапши на уши населению, — сказал Жуковский. — Если бы на дворе были 2005−2007 годы, то, может быть, это и сработало. Но когда нам уже второе десятилетие подряд говорят одни и те же слова и одни и те же лозунги, обещания и призывы к самим себе, а экономика с 2008 года вообще никуда не растёт, а доходы населения падают с 2014 года, то о каком экономическом рывке может идти речь? У нас модальная зарплата ниже 23,5 тысяч рублей».

Это, как подчеркнул Жуковский, примерно в 2−2,5 раза ниже, чем у стран, сопоставимых с РФ по уровню ВВП на душу населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экономический рост в России недостаточный, «не такой, как нам нужен», и что поэтому его надо подтолкнуть.

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