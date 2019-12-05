Москва, 5 декабря 2019, 16:12 — REGNUM Слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о необходимости подтолкнуть экономический рост не вызывают никакого доверия, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую реплику главы правительства РФ.
Это, как подчеркнул Жуковский, примерно в 2−2,5 раза ниже, чем у стран, сопоставимых с РФ по уровню ВВП на душу населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экономический рост в России недостаточный, «не такой, как нам нужен», и что поэтому его надо подтолкнуть.
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